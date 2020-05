Kim Jong-un faz primeira aparição pública em quase 3 semanas, segundo agência norte-coreana

A agência estatal norte-coreana de notícias KCNA afirmou que Kim Jong-un teria feito uma aparição pública no sábado, 2 (horário local), na inauguração de uma fábrica de fertilizantes em Sunchon, ao norte da capital Pyongyang. É a primeira vez que Kim é visto em público desde o dia 11 de abril. Até o momento, nenhuma imagem da aparição foi divulgada.

Especulações sobre o estado de saúde do líder norte-coreano vinham sendo feitas desde que ele se ausentou pela primeira vez das celebrações do aniversário de seu avô e fundador do país, Kim Il-sung, em 15 de abril.

O presidente americano Donald Trump não quis comentar a reaparição de Kim Jong-un. "Teremos algo a dizer no momento apropriado", disse a repórteres na Casa Branca. Na quarta-feira, 29, Trump disse à Reuters que "sabia tudo" sobre o paradeiro de Kim, mas que não daria detalhes./AFP e Reuters