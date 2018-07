Kirchner é reeleita na Argentina com 53,83% dos votos A presidente Cristina Kirchner, da Aliança Frente para a Vitória, foi reeleita na Argentina com 53,83% dos votos (com 97,53% de urnas apuradas), informou o Ministério do Interior, o que a torna a primeira mulher reeleita na América Latina. Seu 2º mandato vai até 2015, e ela tomará posse em 10 de dezembro. Cristina, além de obter a reeleição, conseguiu outro triunfo: a Aliança Frente para a Vitória, juntamente com seus aliados, terá maioria no Congresso, o que a ajudará a impor projetos importantes no próximo mandato. Além disso, Cristina ratificou sua liderança na Câmara de Senadores, onde, inclusive, aumentou sua participação. Com a vitória assegurada, Cristina citou a importância da base política deixada pelo marido, o ex-presidente Nestor Kirchner (2003 a 2007), morto em 2010. Ela agradeceu ainda a ligação solidária da presidente Dilma Rousseff e de outros líderes sul-americanos. Quase 80% dos 28,9 milhões de eleitores votaram ontem. Hermes Binner, da Frente Ampla Progressista, foi o segundo, com 16,94% dos votos, seguido por Ricardo Alfonsín, filho do ex-presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), candidato da União Cívica Radical, que obteve 11,13% dos votos válidos. As informações são da Dow Jones.