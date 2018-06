Kirchner revela ter sido ameaçada pelo Estado Islâmico A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi ameaçada pelo Estado Islâmico. Segundo texto publicado ontem no site do governo argentino, após o encontro com o Papa Francisco a presidente foi questionada por jornalistas sobre as ameaças recebidas pelo representante da Igreja Católica, e respondeu que ela mesmo recebeu algumas ameaças.