Kirchnerismo sofre sua primeira derrota em casa em 22 anos

Tradicionalmente, Santa Cruz tem sido controlada com "mão de ferro" pelo kirchnerismo desde que, em 1991, Néstor Kirchner tornou-se governador da província. Cristina nada disse sobre a derrota na região, a qual chama de seu "lugar no mundo". De lá para cá, a dinastia Kirchner silenciou os meios de comunicação não alinhados na província e destituiu juízes que haviam começado a investigar casos de corrupção em que o casal e seus correligionários foram denunciados. Nos últimos anos, diversos protestos populares abalaram Santa Cruz, que possui um dos melhores padrões de vida da Argentina.

Em diversas ocasiões, Cristina enviou a Gendarmería - corpo especial da polícia argentina - para dissipar manifestações populares em Santa Cruz e para reprimir greves do setor petrolífero. Diante dos protestos de operários e funcionários públicos, Cristina reagiu com a destituição de antigos aliados, colocando em seus lugares integrantes de La Cámpora, a juventude kirchnerista - organização que está ampliando sua presença no comando de empresas estatais e ministérios argentinos.