Klitschko concorrerá à Presidência da Ucrânia

"Eu irei concorrer à presidência da Ucrânia, porque acredito firmemente que as regras do jogo precisam ser completamente modificadas no país. É preciso que haja justiça. Eu tenho certeza de que isso pode ser feito", afirmou Klitschko, ex-boxeador peso-pesado que virou líder do partido oposicionista Aliança Democrática Ucraniana por Reformas (Udar), conforme a reportagem. A campanha para as eleições presidenciais de 25 de maio teve início hoje.

Assessor ferido

Um ex-assessor do presidente deposto Viktor Yanukovich foi baleado e ferido, levantando temores de retaliação com o novo rumo da política ucraniana. Andriy Klyuyev, que era chefe de gabinete do presidente Viktor Yanukovych até domingo, foi ferido por tiros na segunda-feira e hospitalizado, anunciou o seu porta-voz,

Artem Petrenko, nesta terça-feira. Fontes: Associated Press e Dow Jones.