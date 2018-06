Klitschko desiste de concorrer à Presidência da Ucrânia Vitali Klitschko, o boxeador ucraniano que se tornou líder da oposição no país, anunciou neste sábado que decidiu não concorrer à Presidência da Ucrânia nas eleições que estão marcadas para maio, ao contrário do que havia afirmado no fim de fevereiro. Ele informou que apoiará a candidatura do empresário Petro Poroshenko.