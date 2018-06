Desmond Tutu, arcebispo da Igreja Anglicana e vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1984 pela luta contra o Apartheid na África do Sul, declarou que Mandela inspirou os sul africanos a aprenderem o perdão e a reconciliação. "Deus foi tão bom com a África do Sul em nos dar Nelson Mandela como presidente em um momento crucial de nossa história", disse. Fonte: Associated Press.