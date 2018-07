Kofi Annan quer que Irã participe de reunião sobre Síria

Autoridades norte-americanas disseram nesta segunda-feira que Annan quer um "entendimento" entre Washington e Moscou a respeito do Irã, de outros potenciais convidados e sobre a agenda, antes de emitir os convites formais para a reunião, que deve ser realizada em Genebra no sábado. Os Estados Unidos se opõem de forma inflexível à participação do Irã, enquanto a Rússia apoia a ideia.

As fontes falaram em condição de anonimato em razão da sensibilidade da questão. Segundo elas, Annan vai tentar um acordo entre Rússia e Estados Unidos na terça-feira. As informações são da Associated Press.