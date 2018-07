Kofi Annan vai à Síria para dialogar com presidente Bashar al Assad

DAMASCO - O enviado da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Liga Árabe, Kofi Annan, chegou a Damasco, na Síria, neste domingo, 8, informou o porta-voz Ahmad Fawzi.

"O enviado da Junta Especial para a Síria, Kofi Annan, chegou a Damasco para conversar com o presidente Bashar Al-Assad", disse Fawzi, sem dar mais detalhes.

Annan chegou com o vice-ministro de Relações Exteriores sírio, Faisal Mekdad, ao Hotel Dama Rose, na capital, onde os observadores da ONU estão hospedados desde que as atividades foram suspensas devido ao grande aumento da violência no país.

É a terceira viagem de Annan ao país desde o início do conflito. A última visita ocorreu em 29 de maio.

