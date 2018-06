Kofi Annan visitará o Irã para tratar conflito na Síria

O ministro de Exteriores iraniano, Ali Akbar Salehi, anunciou à agência oficial iraniana "Irna" a visita de Annan enquanto se encontra em Teerã o primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, cujo país mantém uma postura totalmente oposta à do Irã em relação à Síria.

Em todo caso, Salehi ressaltou que o Irã apoia o plano de paz de Annan, que foi aceito pelo governo sírio e que também é respaldado pela Liga Árabe e pela Turquia, além das Nações Unidas.

"Fizemos consultas com as autoridades turcas aliadas para estreitar a brecha que nos separa sobre como tratar a crise humanitária da Síria", afirmou Salehi.

O diplomata iraniano advertiu que não é conveniente adotar medidas precipitadas em relação à Síria, pois a queda do regime de Assad poderia "deixar um vazio de poder que ameaçaria a paz e a segurança em toda a região do Oriente Médio".

Erdogan chegou hoje a Teerã para repassar às autoridades iranianas as decisões da 2ª Cúpula de Segurança Nuclear realizada na Coreia do Sul, tratar as relações bilaterais, especialmente no campo da energia e discutir a situação do Oriente Médio, concretamente o conflito da Síria.

Ontem, o coordenador da ONU para o Oriente Médio, Robert Serry, disse que o número de mortos no conflito sírio desde que começaram os protestos contra o regime de Assad há mais de um ano supera os nove mil.

A oposição síria acusou o Irã de facilitar ajuda militar para a repressão ao regime de Damasco, o que Teerã negou, ao mesmo tempo em que acusou os países árabes e os Estados Unidos de armarem à oposição, à qual considera grupos "terroristas".

Teerã, que reprimiu de forma sangrenta os protestos surgidos pelas denúncias de fraude após as eleições presidenciais iranianas de 2009, apoiou os levantes e revoluções da Primavera Árabe na Tunísia, Egito, Líbia, Iêmen, Barein, Jordânia e Arábia Saudita.

No entanto, respalda firmemente o regime sírio de Assad, seu principal aliado árabe.