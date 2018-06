Kosovo prende acusados de apoiarem militantes iraquianos A polícia do Kosovo prendeu ao menos 40 pessoas nesta segunda-feira em uma operação contra radicais islâmicos suspeitos de apoiarem militantes extremistas no Iraque e na Síria. O primeiro-ministro, Hashim Thaci, afirmou que armas, munição e explosivos foram apreendidos pelas centenas de policiais que vasculharam 60 localidades do país, incluindo mesquitas que poderiam ser usadas como centros de recrutamento.