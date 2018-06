Kremlin diz que não participará da ‘tuíte-diplomacia’ de Trump

MOSCOU - O Kremlin garantiu nesta quarta-feira, 11, que "não participa da tuíte-diplomacia" e é a favor de "abordagens sérias", depois de uma série de tuítes de Donald Trump sobre a Rússia.

"A Rússia promete abater todos os mísseis que sejam disparados contra a Síria. Prepare-se Rússia, porque eles chegarão lindos, novos e 'inteligentes'! Vocês não deveriam ser parceiros de um animal assassino com gás que mata seu povo e se diverte", escreveu Trump em sua conta no Twitter nesta manhã.

Questionado por agências de notícias russas, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, declarou que "não participamos da tuíte-diplomacia. Somos partidários de abordagens sérias".

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, respondeu no Facebook às ameaças de Trump e disse que "mísseis inteligentes devem voar na direção de terroristas e não do governo legítimo que tem combatido o terrorismo internacional em seu território por diversos anos".

A Síria considerou como uma "escalada perigosa" as ameaças de Trump contra o seu território, segundo a agência oficial de notícias Sana. "Não estamos surpresos com essa escalada perigosa de um regime como os EUA, que patrocinou e ainda patrocina o terrorismo na Síria", disse uma fonte do Ministério sírio das Relações Exteriores. / AFP e REUTERS