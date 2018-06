Kremlin rejeita acusação dos EUA sobre violação de tratado de controle de armas

MOSCOU - O Kremlin refutou nesta quinta-feira, 9, as acusações dos Estados Unidos de que a Rússia teria violado o "espírito e a intenção" de um tratado de controle de armas.

"A Rússia foi, é e será cumpridora de todas as obrigações internacionais, incluindo aquelas do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF)... mesmo quando não são inteiramente do interesse da Rússia", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a repórteres.

O vice-presidente do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos EUA, general Paul Selva, disse na quarta-feira que a Rússia havia preparado um míssil de cruzeiro, violando o "espírito e a intenção" do tratado de controle de armas assinado em 1987, representando uma ameaça à Organização do Tratado do Atlântico Norte(Otan).

O INF bane uma classe completa de armamentos composta por mísseis terra-ar com alcance entre 500 e 5,5 mil quilômetros. / REUTERS e AP