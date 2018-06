Krugman discute com conselheiro do governo da Índia O principal conselheiro econômico do governo da Índia, Arvind Subramanian, disse neste sábado temer que os Estados Unidos estejam vacilando no compromisso com a globalização e o livre movimento de pessoas e mercadorias. A declaração foi dada durante um fórum na capital indiana, do qual também participava o economista norte-americano e vencedor do prêmio Nobel Paul Krugman.