‘Kuczynski pode cair se perder o foro’

"Com base nas provas aceitas para deter Ollanta Humala, a Justiça deveria também prender Keiko Fujimori e os ex-presidentes Alejandro Toledo e Alan García. Há um discurso para retratar o governo Humala como o mais corrupto, porque a gestão dele é a mais recente, com uma aprovação muito baixa. Além disso, a mulher dele também é muito impopular.

Com isso, a direita deve ganhar força no Peru nos próximos meses. O fujimorismo controla o Parlamento. O Judiciário tem muitos simpatizantes do partido de Alan García (Apra), o ex-presidente com mais indícios de culpa no caso da Odebrecht. O presidente Pedro Pablo Kuczynski é refém dos dois. Se o Congresso alterar as leis que dão foro privilegiado ao presidente, ele também pode cair."

*Depoimento ao repórter Luiz Raatz