Kuroda/BOJ: Temos oportunidade para sair da deflação São Paulo, 25/12/2013 - O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, afirmou nesta quarta-feira que as melhoras recentes da economia representam uma "oportunidade de ouro" para o país sair da deflação. Kuroda incentivou líderes empresariais a abandonarem as suas mentalidades deflacionárias. O presidente do BoJ discursou nesta quarta-feira para 300 líderes empresariais.