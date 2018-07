Kuwait terá eleição parlamentar no dia 2 de fevereiro

Essa decisão acontece menos de duas semanas depois que o governante do Kuwait dissolveu o gabinete anterior durante um embate político relacionado com acusações de corrupção no alto escalão do governo daquele país. Aquela medida, tomada em 6 de dezembro, deu início ao processo para novas eleições, que precisam ser realizadas em até 60 dias após a dissolução do parlamento.

O parlamento do Kuwait detém a maior parte do poder do que qualquer órgão eleito no país, embora a família governante Al Sabah tenha a palavra final sobre qualquer decisão chave na vida daquele país membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). As informações são da Associated Press.