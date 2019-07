Kyoto Animation: vaquinha para reconstruir estúdio japonês ultrapassa meta de US$ 750 mil

A vaquinha online para reconstrução do estúdio Kyoto Animation, destruído por um incêndio que deixou 33 mortos nesta quinta-feira, 18, já teve a meta de arrecadar US$ 750 mil ultrapassada.

Às 17h, o financiamento, organizado pela distribuidora de animes japoneses Sentai Filmworks, já havia recebido quase 28 mil doações que, juntas, somavam cerca de US$ 921 mil.

Our hearts and thoughts are with Kyoto Animation — Sentai Filmworks (@SentaiFilmworks) 18 de julho de 2019

“A Sentai Filmworks espera ajudar todo o time da KyoAni durante este momento de necessidade e pede que vocês se juntem a nós nesta jornada”, diz a descrição da página. De acordo com a distribuidora, todo o dinheiro arrecadado será repassado para o KyoAni

Ao menos 33 pessoas morreram e 36 ficaram feridas no incêndio criminoso. Segundo relatos, um homem, cuja identidade não foi divulgada, gritou “Morram” e ateou fogo no prédio - ele também está entre os feridos e está sob custódia policial em um hospital da cidade.

Segundo o chefe do Corpo de Bombeiros de Kyoto, 10 dos feridos está em estado grave e cerca de 70 dos 160 funcionários da empresa estavam no local quando as chamas se espalharam.

Repercussão

O primeiro-ministro do Japão, Abe Shinzo, publicou mensagem em apoio às vítimas do incêndio em post no Twitter logo após a divulgação do episódio. “Estou sem palavras. Rezo pelas almas daqueles que faleceram. Gostaria de expressar as minhas condolências a todos os feridos e desejar-lhes uma rápida recuperação”, escreveu.

本日、京都で発生した放火殺人事件では、多数の死傷者が出ており、あまりの凄惨さに言葉を失います。お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りいたします。負傷された皆様にお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い回復をお祈りしています。 — 安倍晋三 (@AbeShinzo) 18 de julho de 2019

Também na rede social, a distribuidora de animes Crunchyroll prestou as suas condolências: “Nossos corações estão com todos da Kyoto Animation, amigos e familiares”.

Our hearts go out to everyone at Kyoto Animation, and to all their friends and family. — Crunchyroll (@Crunchyroll) 18 de julho de 2019

Entre os brasileiros, a página oficial da Turma da Mônica, desenho criado por Maurício de Sousa, prestou as suas condolências.

Desejamos força aos familiares e colegas da Kyoto Animation. Nossos pensamentos estão com vocês — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) 18 de julho de 2019

A Copa Studio, estúdio responsável por animações como Irmão do Jorel, disse que a equipe está chocada com o incêndio. “Dia de luto para a comunidade da animação no mundo inteiro”, escreveram.

Tristes e chocados com o incêndio no Kyoto Animation. Dia de luto para a comunidade da animação no mundo inteiro. Nossos sinceros sentimentos às vítimas, familiares e amigos. #PrayForKyoani — Copa Studio (@copastudio) 18 de julho de 2019

História

Criada em 1981, a Kyoto Animation é conhecida pela produção de animes, os desenhos animados japoneses. Conhecida pelo forte apelo literário e dramático nas obras, entre as suas produções mais populares estão os animes “Hibike! Euphonium”, “K-ON!” e “A Melancolia de Haruhi Suzumiya”.

Além das produções próprias, a KyoAni também prestou serviços para o clássico “Akira” e “Pokémon: O Filme, Mewtwo Contra-Ataca”.

O lançamento do filme de “Free! Road to the World - The Dream”, produção mais recente do estúdio, está previsto para este mês.