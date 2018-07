La Cámpora, a nova tropa de choque da Casa Rosada A tropa de choque do governo Cristina Kirchner nas ruas é formada por militantes que se qualificam de "jovens" - embora estejam na casa dos 40 anos -, saudosistas da chamada "primavera peronista" do presidente Héctor Cámpora, de 1973, e geralmente parentes de ativistas dos anos 70. Eles integram a "La Cámpora", movimento de massa que, segundo analistas, deverá ganhar cada vez mais espaço no novo governo argentino.