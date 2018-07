'La Nación' não circula pela 1ª vez em 140 anos A versão impressa do diário argentino La Nación não circulou ontem pela primeira vez em 140 anos de história em razão de uma greve de funcionário da gráfica do jornal. Segundo o La Nación, houve ações de sabotagem durante o fim de semana que dificultaram a entrega do jornal no interior da Argentina. Em algumas cidades, os exemplares chegaram com atraso. Em outras, desfigurados. O diário teve também relatos de falta de jornais em alguns municípios. O jornal oferece um reajuste salarial de 25% aos trabalhadores e pediu que as autoridades competentes intervenham para solucionar o impasse com a categoria. A edição de ontem foi publicada só na internet.