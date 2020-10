Laboratório paga US$ 8,3 bilhões de indenização por crise dos opiáceos nos EUA

WASHINGTON - O grupo farmacêutico americano Purdue Pharma se declarou culpado de três acusações penais pela produção e venda do opioide Oxycontin, que causou uma crise nacional de dependência, informou o Departamento de Justiça dos EUA nesta quarta-feira, 21. O laboratório aceitou pagar US$ 8,3 bilhões em multas, danos e gastos legais para encerrar o caso aberto, acrescentou a Justiça.

Em um acordo separado, a família Sackler, que fez do laboratório Purdue um gigante graças às vendas lucrativas do Oxycontin, concordou em pagar US$ 225 milhões para liquidar sua responsabilidade com o Departamento de Justiça.

Purdue declarou-se culpado de um crime de fraude e dois de violação das regras de suborno para a comercialização da droga. O grupo farmacêutico foi acusado de incitar agressivamente os médicos a prescreverem essa droga altamente viciante.

"Por meio da ganância e da violação da lei, Purdue priorizou o dinheiro em vez da saúde e do bem-estar dos pacientes", disse o diretor-assistente do FBI. / AFP