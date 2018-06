Laboratórios estrangeiros querem se instalar no Uruguai

"Fomos consultados (por empresas estrangeiras) para que se instalem no Uruguai, o que implica um grande desafio. É muito importante por todo o significado. Transformar o Uruguai em um polo de biotecnologia não estava entre os objetivos da lei", declarou Canepa ao jornal El Observador. A entrevista foi publicada hoje.

Sem revelar as fontes, o jornal noticiou nesta segunda-feira que o governo do Canadá iniciou negociações para importar maconha do Uruguai para usá-la em projetos medicinais. Ainda segundo o jornal, o governo uruguaio foi abordado pelo mesmo motivo por laboratórios do Canadá, de Israel e do Chile.

A lei que no mês passado criou no Uruguai um mercado legal de maconha não prevê a possibilidade de exportação da erva produzida no país. Tal possibilidade dependerá da regulamentação que está sendo elaborada por uma comissão do governo e deve ficar pronta até o início de abril. Fonte: Associated Press.