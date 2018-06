Laboratórios móveis para ebola são instalados na Libéria

Laboratórios móveis de ebola devem começar a funcionar na Libéria nesta semana e tropas dos EUA começaram a construir um hospital de campo no país. Dois laboratórios móveis equipados por pesquisadores na Marinha americana chegaram neste fim de semana na Libéria e vão começar a operar nesta semana, informou em uma declaração a embaixada dos EUA na Monróvia. O laboratório vai reduzir o tempo que leva para detectar se um paciente tem ebola de diversos dias para poucas horas.

Acredita-se que o vírus infectou mais de 6.500 pessoas no oeste de África, sendo a vasta maioria de casos na Libéria, Guiné e Serra Leoa. Nesta terça-feira, autoridades anunciaram o primeiro caso nos EUA. Mais de 3.000 mortes foram causada pela doença, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Esses números são, contudo, são subestimados, particularmente porque não há laboratórios suficientes para testar se as pessoas foram infectadas com ebola. OS números na Libéria estão bem atrás da realidade porque demora muito para acessar os testes, alertou a OMS.

O exército americano também entregou equipamentos para construir um hospital de campo, originalmente pensado para tratar tropas em zonas de combate. Na clínica com 25 leitos vão trabalhar funcionários de saúde do serviço de saúde pública americano que vão tratar médicos e enfermeiros infectados. Fonte: Associated Press.