Ladrão contorcionista roubava turistas escondido em mala

A polícia regional da comunidade autônoma da Catalunha, na Espanha, prendeu em flagrante um ladrão contorcionista que se escondia em uma mala, de onde saía para roubar outras bagagens.

Segundo a polícia, o ladrão e um parceiro operavam em uma linha de ônibus que faz o trajeto entre a estação Norte de Barcelona e o aeroporto.

O parceiro levava uma mala grande a caminho do aeroporto e a deixava no bagageiro do ônibus como todos os outros turistas, sem provocar suspeitas.

Dentro da mala viajava escondido o comparsa contorcionista. Ali ele abria as bagagens alheias, roubava objetos pequenos de valor e voltava a se esconder dentro da mala até a chegada ao terminal.

No desembarque, o falso viajante recolhia a mala com o contorcionista e os turistas só descobriam que tinham sido roubados quando já era tarde.

Crime desvendado

A surpresa, até para os policiais, aconteceu durante uma blitz na segunda-feira no ponto do ônibus na chegada ao terminal.

O suposto ladrão, que deveria levar a mala, se assustou ao ver os Mossos D'Squadra (policia regional da Catalunha) e a deixou no ônibus.

Dentro da bagagem o bandido contorcionista foi pego falando pelo celular rodeado por laptops, câmeras e outras peças recém-furtadas no trajeto.

Também levava, segundo os policiais, seu arsenal de trabalho: uma lanterna e ferramentas para abrir cadeados e zíperes.

A dupla de nacionalidade polonesa Krzysztof Grzegorz, de 29 anos, e Jouoastaw K., de 31 anos, está presa e a polícia investiga se eles foram os responsáveis por outras dezenas de roubos denunciados no aeroporto de Barcelona.