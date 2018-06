Ladrão rouba banco com máscara de Mitt Romney A polícia de Sterling, no Estado da Virgínia, divulgou imagens do circuito interno de um banco após um homem usando máscara de Mitt Romney assaltar cinco dos caixas. O suspeito ainda não foi identificado. O mais curioso do caso é que a mesma agência bancária foi assaltada em 2012 por um criminoso usando uma máscara de Hillary Clinton.