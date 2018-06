Ladrões roubam sino do Costa Concordia Ladrões mergulhadores roubaram o sino do navio Costa Concordia, que naufragou em janeiro perto da ilha italiana de Giglio. O objeto, feito de bronze, foi fotografado após o naufrágio por mergulhadores que trabalhavam no resgate dos corpos das vítimas. O sino seria deixado na ilha após o término dos trabalhos em um memorial.