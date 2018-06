Lady Gaga cancela shows na Indonésia após ameaças

Os fãs da cantora ficaram devastados, apesar do promotor do evento oferecer a devolução total do dinheiro dos ingressos. Alguns acusam a polícia, que recusou a emissão de uma licença para garantir a segurança do evento, de se render à vontade de um pequeno grupo de extremistas.

A empresa promotora do evento, Big Daddy, diz que o cancelamento do show que iria ocorrer em 3 de junho não se deve apenas em função da falta de segurança para Lady Gaga, mas também para todos que iriam assisti-la. As informações são da Associated Press.