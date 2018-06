Lagarde: Acordo sobre dívida grega deve ser um sucesso

"Parece-me que a crise está passando", disse ela. "Acredito que os números serão promissores", acrescentou Lagarde, poucas horas após o prazo para a participação na troca maciça de títulos da dívida grega. "E você sabe que aquilo que nós projetamos e negociamos arduamente um mês atrás, é provável que se torne realidade ao longo desta noite", afirmou ela.

Atenas deve ganhar participação suficiente de acionistas privados a fim de evitar um default, e conquistar o apoio do FMI para um empréstimo de emergência estendido, dentro do programa de resgate.

Na quinta-feira, pouco mais de 80% dos credores do setor privado da Grécia tinham concordado em trocar os títulos por outros mais novos que valem menos da metade do valor, de acordo com um oficial sênior do governo grego.

Lagarde também disse que a Europa tem evitado temporariamente uma crise econômica aguda através de reformas de suas políticas, mas que ela ainda precisava "ganhar musculatura" em seus fundos de resgate, especialmente em caso de os programas de resgate para a Grécia falharem. "Eles ainda não construíram esta barreira (firewall) de proteção financeira", advertiu Lagarde. Economistas, inclusive dentro do FMI, alertam que os riscos de a Grécia não cumprir seu programa de metas é extremamente grande.

"Vamos supor, por um segundo... que o negócio, que está em jogo, não funcione. Que esta troca dos títulos da dívida não funcione... Os Europeus têm de parar o contágio porque há o risco de a crise grega se infiltrar em mais territórios", afirmou Lagarde.

Separadamente, a diretora-gerente do FMI disse que as expectativas de crescimento para a recuperação dos EUA em 2012 poderão ser revistas para cima em novas projeções em virtude do mês seguinte. "Eu não ficaria surpresa se essa meta subisse em comparação à previsão de 1,8%", disse ela. As informações são da Dow Jones.