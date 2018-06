Lançamento falha e foguete com satélite chinês explode

O lançamento de um foguete chinês falhou, causando a explosão da aeronave momentos após a decolagem, neste domingo, 2, segundo informações da agência estatal de notícias Xinhua. A decolagem aconteceu no Centro de Lançamento de Satélites Wenchang, na cidade de Wenchang, da província de Hainan, no Mar da China Meridional.

De acordo com a agência, especialistas irão investigar as causas do erro do lançamento do Long March-5 Y2, o segundo foguete de carga pesada da China.

Vídeo de uma transmissão ao vivo mostrou o foguete saindo do solo e se direcionando ao céu, enauqnto uma narração sobre as imagens indicava que tudo estava ocorrendo como previsto. Por essa gravação, não ficou claro se algo deu errado.

Conforme publicado pela Xinhua, o foguete estava carergando o satélite de comunicação Shijian-18. O lançamento seria o último teste da série Long March-5 antes do envio da sonda lunar Chang'e-5, programada para a segunda metade deste ano. Também estão previstas missões com uma estação espacial tripulada e também uma sonda em Marte.

O Shijian-18 era o satélite mais recente de experimentos tecnológicas chineses e o mais pesado já enviado ao espaço pelo governo, com 7,5 toneladas.

Não há informações se a falha deste domingo afetará a programação das próximas missões. /COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA AP