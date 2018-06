Laudo confirma causa da morte de Amy Winehouse

A cantora, que lutava contra o uso abusivo de drogas e álcool, foi encontrada morta em sua casa em Londres no dia 23 de julho de 2011 em meio a garrafas vazias de bebidas.

Radcliffe afirmou que o nível de álcool no sangue de Amy estava cinco vezes acima do permitido para dirigir, em um nível considerado possivelmente fatal. Segundo ela, essa quantidade de álcool pode afetar o sistema nervoso central de tal forma que a pessoa pode "dormir e nunca mais acordar". As informações são da Associated Press.