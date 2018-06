Lavrov critica novos líderes na Ucrânia O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse neste sábado que as novas autoridades ucranianas são fantoches dos radicais armados. Segundo a autoridade, Moscou não vê sentido em ter um diálogo com as novas autoridades da Ucrânia porque, em sua opinião, eles são influenciados por nacionalistas radicais.