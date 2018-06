Lavrov diz que cessar-fogo é 'essencial'

Lavrov afirmou que uma conferência de vídeo deve ocorrer em breve entre Kiev e os rebeldes pró-Rússia para discutir um possível cessar-fogo, sem dar mais detalhes sobre a data das conversações.

A Ucrânia alega que insurgentes apoiados pela Rússia derrubaram o avião com um míssil, matando cerca de 300 civis a bordo. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a Ucrânia tem responsabilidade pelo incidente, uma vez que retomou uma operação militar contra os militantes no final do mês passado.

Lavrov disse que é necessário um cessar-fogo para permitir uma investigação sobre o incidente, visto que partes da aeronave se espalharam por uma grande área. O ministro afirmou que a Rússia estava preparada para contribuir para uma investigação, que deve ser "objetiva, aberta e independente".

Lavrov criticou Kiev por chamar o incidente de um "ato de terrorismo", alegando que tal avaliação era prematura. Fonte: Dow Jones Newswires.