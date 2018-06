Lavrov pede que Ucrânia fale com rebeldes sobre regiões O ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, pediu nesta terça-feira que Kiev abra logo conversações com os rebeldes a respeito do status das duas regiões parcialmente tomadas pelos separatistas. Ele afirmou que o cessar-fogo no leste ucraniano está, aparentemente, sendo respeitado.