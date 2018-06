Lavrov quer que Síria entregue armas químicas

"Nós entregamos nossa proposta ao ministro de Relações Exteriores sírio Walid al-Moallem e contamos com uma resposta rápida e, espero positiva", declarou Lavrov aos jornalistas após a reunião com Moallem. Ele disse, porém, que não sabia se a Síria concordaria com a proposta.

A Rússia apoia o governo do presidente Bashar Assad na sangrenta guerra civil e se opõe aos planos norte-americanos de realizar um ataque contra as forças sírias,em resposta ao suposto ataque com armas químicas que deixou centenas de mortos em 21 de agosto.

As declarações de Lavrov foram feitas horas depois de Kerry dizer que a Síria poderia evitar uma ação militar norte-americana ao entregar suas armas químicas para a comunidade internacional. A Rússia responsabiliza os rebeldes pelo ataque. Fonte: Dow Jones Newswires.