Le Pen aguarda resposta de Sarkozy para definir apoio

PARIS - A líder do partido de extrema-direita da França, Marine Le Pen, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno da eleição presidencial do último domingo, disse nesta quinta-feira, 26, que aguarda uma resposta à uma pergunta específica que fez ao presidente Nicolas Sarkozy antes de decidir se irá apoiá-lo na segunda etapa da disputa, em 6 de maio.

Veja também:

Salto à direita faz Sarkozy perder apoio do centro

ESPECIAL: Eleições na França

"Fiz uma pergunta simples, muito simples. Estou esperando que Nicolas Sarkozy e que o secretário geral do (partido governista) UMP, Jean-François Cope, respondam", disse Le Pen numa entrevista à rádio RTL.

Le Pen disse que pediu a Sarkozy e ao secretário-geral que digam com clareza quem eles apoiariam nas eleições parlamentares se um candidato de seu partido, a Frente Nacional, viesse a enfrentar um rival socialista.

Segundo Le Pen, muitos políticos da União por um Movimento Popular, como o partido de Sarkozy é conhecido, já disseram em público que prefeririam votar em um candidato socialista a votar em um representante da extrema-direita.

Perguntada qual seria sua decisão se Sarkozy dissesse ser a favor de um candidato da Frente Nacional, Le Pen se recusou a responder. "Minha pergunta continua sem resposta", explicou.

Para Le Pen, "tudo que há poucos dias era estigmatizado por Sarkozy e sua trupe...(que) éramos xenófobos, anti-semitas, racistas, (que) a preferência pelos nacionalistas era uma vergonha, (que) estávamos à margem da República...já não existe mais". Isso, afirmou, é uma prova de que os seguidores da Frente Nacional vinham sendo insultados há anos por questões eleitorais.

Ontem, Sarkozy descartou a possibilidade de uma aliança entre o UMP e a Frente Nacional, mas disse que não ignoraria os eleitores que garantiram o expressivo apoio de Le Pen no primeiro turno. No domingo, a líder da extrema-direita conquistou quase 18% dos votos.

No segundo turno, em 6 de maio, Sarkozy enfrentará o candidato socialista François Hollande.

As informações são da Dow Jones.