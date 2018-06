Le Pen descarta apoio a Sarkozy e Hollande no 2º turno

Texto atualizado às 12h40

PARIS - A líder do partido francês de extrema direita, Marine Le Pen, anunciou nesta terça-feira, 1, que não apoiará nenhum dos dois candidatos no segundo turno da eleição presidencial na França, no próximo domingo, e que votará em branco.



A decisão de Le Pen, dirigente da Frente Nacional, amplia o desafio do presidente francês, Nicolas Sarkozy, que busca a reeleição e tenta conquistar parte dos quase 18% de votos que foram para a extrema direita no primeiro turno da disputa, no dia 22. As últimas pesquisas indicam que o candidato socialista François Hollande deverá ser eleito presidente no fim de semana.

"Cada um de vocês fará sua própria escolha, com base em sua alma, consciência e sensibilidade", disse Le Pen a simpatizantes da Frente Nacional na praça Opera, no centro de Paris. "No domingo, eu votarei em branco".

Le Pen também criticou Sarkozy por defender "ideias que contradizem com as políticas de seu primeiro mandato". "Um presidente assim não pode ser o presidente o povo", afirmou.

As informações são da Dow Jones