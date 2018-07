Le Pen espera resposta de Sarkozy para definir apoio A líder do partido de extrema-direita da França, Marine Le Pen, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno da eleição presidencial do último domingo, disse nesta quinta-feira que aguarda uma resposta à uma pergunta específica que fez ao presidente Nicolas Sarkozy antes de decidir se irá apoiá-lo na segunda etapa da disputa, em 6 de maio. Sarkozy, na quarta-feira, descartou o apoio da extrema direita, mas disse que será receptivo a algumas demandas dessa parcela do eleitorado. Ele disputará o segundo turno em 6 de maio contra o candidato do Partido Socialista (PS), François Hollande.