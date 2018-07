Legisladores do Egito travam disputa sobre Constituição Legisladores do Egito estão reunidos no Cairo para decidir quem irá escrever a nova constituição do país, um debate que centra foco no papel de islamitas na criação do documento. A reunião do Parlamento neste sábado deverá decidir quem será, de um painel de 100 membros, encarregado de elaborar a primeira Constituição após a derrubada de Hosni Mubarak.