Legisladores espanhóis aprovam exumação de Franco e realocação de seus restos mortais

MADRI - Legisladores espanhóis aprovaram o plano do governo para abrir o túmulo do general Francisco Franco e realocar seus restos mortais, que atualmente estão em um mausoléu construído por ordem do ex-ditador. Franco foi enterrado em 1975 no Vale dos Caídos, um santuário a 50 quilômetros de Madri.

Em agosto, o novo governo de centro-esquerda da Espanha, liderado por Pedro Sánchez, aprovou emendas legais para uma lei de 2007, permitindo a exumação. Nesta quinta-feira, 13, o decreto real foi aprovado por 172 votos a favor, 2 contra e 164 abstenções de legisladores de centro-direita, do Ciudadanos e conservadores do Partido Popular. / AP