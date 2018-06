Legistas confirmam morte de ex-policial Legistas confirmaram que o corpo carbonizado encontrado em uma cabana isolada no sul da Califórnia é o do ex-policial Christopher Dorner, que se tornou o protagonista da maior caçada humana já registrada na região depois de matar quatro pessoas. Os restos irreconhecíveis foram removidos da cabana incendiada onde Dorner, de 33 anos, se refugiou, na terça-feira, em meio a um tiroteio com policiais.