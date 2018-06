Lei bane funcionários que trabalharam com Kadafi O Parlamento da Líbia aprovou uma lei que exclui dos cargos do Legislativo funcionários que ocuparam alguma função durante o governo do ex-ditador Muamar Kadafi. A votação ocorreu sob a pressão de milícias armadas, que cercaram o prédio do Congresso-Geral Nacional. O projeto, apelidado de Lei do Isolamento Político, pode, efetivamente, demitir muitos dos atuais líderes da Líbia, independentemente do papel que tiveram durante a revolta de 2011, que derrubou Kadafi do poder. A votação no Congresso foi esmagadoramente a favor da lei, com 115 votos favoráveis à aprovação.