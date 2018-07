Lei sobre genocídio armênio irrita Turquia O governo da Turquia apresentou um protesto formal à França contra uma lei que tramita no Parlamento do país e torna ilegal negar o massacre de armênios em 1915. O primeiro-ministro Recep Erdogan escreveu uma carta ao presidente francês, Nicolas Sarkozy, no qual considerou o projeto de lei hostil a seu país. "Quero deixar claro que esses passos terão graves consequências para as relações políticas e econômicas entre França e Turquia", escreveu o premiê. Até 1,5 milhões de armênios morreram no massacre.