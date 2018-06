Leitores encaram -20°C em fila por livro sobre Donald Trump

WASHINGTON - Os termômetros marcavam -20ºC em Washington, na noite de quinta-feira, quando a fila começou a se formar na porta da livraria Kramerbooks. O vento e a noite fria não impediram uma centena de pessoas de esperar o lançamento do livro Fire and Fury: Inside the Trump White House, do jornalista Michael Wolff, uma narrativa do caos instaurado na Casa Branca depois que Donald Trump assumiu a presidência.

+ Autor antecipa estreia de livro sobre Trump e diz que aliados questionam o presidente

A lendária livraria havia anunciado, horas antes, que começaria a vender cópias do livro de Wolff à meia-noite – nove horas antes de o texto estar disponível para download via Kindle. Desde que a pré-venda do livro começou, há duas semanas, ele é o mais vendido da Amazon. “Este livro é como Harry Potter para adultos”, disse um dos clientes na fila da livraria ao jornal Washington Post. “Eu estava em uma festa em um bar ali na frente, com cerveja e nachos, mas vim para cá. Não perco meu lugar na fila por nada”, disse outro cliente.

O livro de Wolff foi impulsionado para o topo da lista de mais vendidos em razão da promessa de revelar os bastidores do período que antecedeu a vitória de Trump e os nove meses subsequentes.

A furibunda reação de Donald Trump impulsionou as vendas. O presidente acionou seus advogados para impedir o lançamento. Primeiro, eles atacaram Steve Bannon, ex-estrategista de Trump e seu principal conselheiro. Bannon disse a Wolff que o filho de Trump e seu genro, Jared Kushner, eram “traidores” da pátria por terem se reunido com funcionários do governo russo sem alertar o FBI.

+ Steve Bannon acusa assessores do presidente dos EUA de ‘traição’

Os advogados de Trump acusaram Bannon de quebrar um acordo de confidencialidade. Em seguida, os representantes de Trump enviaram um aviso legal a Wolff e à editora do livro, Henry Holt and Co. Na carta de 11 páginas, ameaçavam ambos de processo por calúnia, difamação e divulgação de informações sigilosas, caso o livro fosse lançado.

A editora antecipou o lançamento de 9 de janeiro para ontem. Resultado: o livro se esgotou em Washington em 20 minutos e subiu 48.850 posições na lista de mais vendidos da Amazon, saindo de líder de não ficção para líder de todas as categorias. Segundo o jornal britânico The Guardian, ao menos 250 mil cópias foram impressas na primeira tiragem. “Não há o que debater, este é o maior livro sobre Washington em uma geração” disse ao Washington Post Steve Dingledine, professora do ensino médio que estava em primeiro lugar na fila. / W. POST e NYT