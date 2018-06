Lembrem-se da marcha, diz Obama a estudantes

COLUMBIA, CAROLINA DO SUL - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu ontem em um debate com estudantes em uma universidade na Carolina do Sul que a juventude americana honre o legado da luta pelos direitos civis no país.

O discurso do primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos foi feito na véspera do aniversário de 50 anos da Marcha de Selma, um dos principais episódios da luta contra o racismo no país.

Obama deve liderar as cerimônias em homenagem a marcha hoje no Alabama. Há 50 anos, a polícia espancou centenas de pessoas que marchavam da cidade a Montgomery em protesto por seu direito de votar. O protesto abriu caminho para a aprovação da Lei do Direito ao Voto, no mesmo ano.

"Selma não é sobre comemorar o passado. É sobre honrar os heróis que ajudaram a mudar o país com as ações de vocês hoje. Aqui e agora", disse o presidente no debate organizado na Faculdade Benedict, em Columbia, Carolina do Sul. "Selma é agora."

As declarações de Obama sobre o tema ocorrem dois dias depois de o Departamento de Justiça arquivar uma denúncia de racismo contra o policial branco que matou um jovem negro no Missouri em agosto do ano passado, fato que provocou protestos da comunidade negra em diversos Estados.

O policial que atirou no adolescente negro Michael Brown era branco e não foi indiciado pela Justiça do Missouri pelo crime. Na semana passada, o Departamento de Justiça decidiu não levar o caso a cortes federais. "Não acredito que isso ocorra em todo o país, mas não é um incidente isolado", disse Obama sobre a morte de Brown. "Acho que há circunstâncias nas quais a confiança entre a comunidade e a polícia foi quebrada."