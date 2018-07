Lenta caminhada rumo ao Islã do século 21

ROGER COHEN - É COLUNISTA / THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

O mundo muçulmano não pode ter tudo. Não pode colocar o Islã no centro da vida política - e, em casos extremos, da violência política - e declarar, ao mesmo tempo, que a religião não pode ser tema de contestação e de ridículo.

O Islã é uma das três grandes religiões monoteístas. Sendo vários séculos mais nova do que as outras duas, é, talvez por esse motivo, a mais turbulenta e a que desperta mais fervor. E também, em diversos aspectos, é um movimento político, uma referência e uma inspiração.

A política é um jogo desordenado e confuso. Para que os partidos islâmicos emergentes nesses países em transição - como a Irmandade Muçulmana, no Egito, e o Ennahda, na Tunísia - atendam às condições da governança democrática, terão de admitir que eles não têm o monopólio da verdade, que as prescrições do Islã são maleáveis e contestáveis e outras correntes importantes em suas sociedades podem ter convicções e credos diferentes.

As duas últimas semanas foram decepcionantes. Ninguém espera que essas sociedades adotem um padrão americano de liberdade de expressão - ou mesmo que o compreendam inteiramente. Elas estabelecerão suas próprias estruturas políticas e culturais inspiradas por um desejo ardente de fugir do despotismo, secular ou teocrático, e pelo papel fundamental da fé.

No entanto, o fato de Tunísia, Líbia e Egito não conseguirem controlar as multidões violentas de salafistas enraivecidos pela zombaria do Islã e do profeta Maomé nos EUA e na Europa sugere uma ambivalência inaceitável: no nosso mundo, a norma da lei deve prevalecer sobre a divina indignação.

O mundo testou as repúblicas islâmicas e as considerou paradoxais. Como o Irã mostra, não funcionam. Instituições republicanas, criadas segundo os desejos de homens e mulheres, acabam vítimas da superestrutura islâmica, supostamente criada por Deus.

O grande desafio da Primavera Árabe é provar que, como ocorre na Turquia, partidos de inspiração islâmica podem abraçar um pluralismo moderno e, desse modo, conduzir suas sociedades de uma cultura de ressentimentos e vitimização para uma cultura de criatividade e organização.

O quão profundos são os ressentimentos no mundo árabe - pela perda do poder, pela estagnação econômica, pela intrusão colonialista, pelas guerras ocidentais e por Israel - ficou claro na mais recente explosão.

A mudança será lenta. Entretanto, está avançando. Essas sociedades não regredirão para a tirania. O Ocidente tem um enorme interesse estratégico em apoiar as transições que oferecem oportunidades aos jovens do mundo árabe. O Egito agora supera o Afeganistão em importância no combate ao extremismo islâmico.

No entanto, o Ocidente não fará isto pondo em risco seus próprios valores. O filme americano que causou esses tumultos é desprezível. A violência assassina que se seguiu, do Cairo a Benghazi, foi algo criminoso.

O Charlie Hebdo, jornal satírico francês, teve então um forte motivo editorial para zombar do fundamentalismo religioso que provocou os assassinatos. E optou por fazê-lo com caricaturas de Maomé.

Respeito. Gérard Biard, diretor do Charlie Hebdo, explicou corretamente a questão. "Nós somos um jornal que respeita a lei francesa. Agora, se existe uma lei que é diferente em Cabul ou Riad, não nos preocuparemos em respeitá-la." Aludindo a toda a violência, Biard questionou: "Não deveremos fazer disso uma notícia?"

Está certo. Há enormes hipocrisias no Islã para que ele espere ser poupado pelas farpas do caricaturista. Por exemplo, o fato de o islamismo deplorar que o ataquem enquanto zomba, ao mesmo tempo, do judaísmo e do cristianismo, exigindo o manto da paz enquanto inspira a violência.

O vídeo que insulta Maomé reflete a islamofobia visceral dos seus autores. O Charlie Hebdo inspirou-se numa atitude diferente: a recusa em deixar-se intimidar pela atávica violência religiosa islâmica.

Defendo o direito dos autores do vídeo, mesmo que deteste o que produziram. A Suprema Corte americana, na sentença que proferiu no caso Brandenburg contra Ohio, em 1969, derrubou a condenação de um líder da Ku Klux Klan que ameaçara autoridades políticas com a violência, afirmando que "as garantias constitucionais da liberdade de expressão e de imprensa não permitem que um Estado proíba ou proscreva a defesa do uso da força".

Quando Glenn Greenwald escreveu no Guardian: "Obviamente, se o Estado não pode suprimir o discurso, mesmo quando este defende explicitamente a violência, então, não pode suprimir um vídeo alegando que ele incita implicitamente a violência."

O rico turbilhão de ideias nos EUA está inextricavelmente vinculado a essa liberdade fundamental. Ela não pode ser ameaçada. Quanto aos novos líderes de Egito, Líbia, Tunísia e à grande massa de muçulmanos moderados, deveriam lembrar das palavras do aiatolá Hossein Ali Montazeri, já falecido, em seu protesto contra as eleições fraudadas no Irã, em 2009, um exemplo da suposta vontade de Deus imposta às vontades do povo.

"Uma característica de um governo legítimo e forte, islâmico ou não, está em respeitar todas as opiniões, quer o apoiem quer se oponham a ele. Isto é necessário em qualquer sistema político para que abrace todas as classes sociais e as encoraje a participar dos negócios de sua nação, em vez de expulsá-las e repudiá-las", disse.

Montazeri entrou em conflito com o aiatolá Khomeini, porque sua teocrática iraniana não podia "respeitar todas as opiniões". Décadas mais tarde, nesse despertar árabe, esse é o desafio para o Islã político. / TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA