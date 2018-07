Leon Panetta reúne-se com próximo líder da China, Xi Jinping

PEQUIM - O secretário de defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta, e o próximo líder da China e atual vice-presidente, Xi Jinping, reuniram-se nesta quarta-feira, 19, em Pequim. Após dois dias de encontros com as principais autoridades políticas e militares chinesas, Panetta disse que deixa o país com esperança de as duas nações poderem trabalhar juntas.

Veja também:

Reaparição de Xi Jinping acalma sucessão chinesa

Após 2 semanas 'sumido', provável futuro líder de Pequim reaparece em público

Aparentemente, o secretário não firmou nenhum acordo, mas disse ter assegurado que os planos norte-americanos de adicionar tropas, navios e uma nova instalação de defesa antimíssil na região não tem objetivo de ameaçar a China. "Nosso reposicionamento na região do Pacífico não é uma tentativa de conter a China. É uma tentativa de envolver a China e expandir seu papel no Pacífico", disse Panetta em discurso para tropas chinesas nesta quarta-feira.

A visita ocorreu em meio aos violentos protestos causados por uma disputa territorial entre Japão e China. Apesar de os EUA afirmarem que serão neutros na questão, muitos manifestantes atacam o país, dizendo que a presença militar norte-americana incita os desafios contra a China.

Com AP