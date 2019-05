Leopoldo López está na embaixada da Espanha em Caracas, mas não solicitou asilo

MADRI - O opositor venezuelano Leopoldo López, sua mulher, Lilian Tintori, e sua filha de 15 meses estão na embaixada da Espanha em Caracas, informou nesta quarta-feira, 1.º, o Ministério das Relações Exteriores espanhol. Contudo, eles "não solicitaram asilo político", segundo fontes do governo de Madri.

"Diante das informações contraditórias, confirmamos de novo em nome do governo que o opositor Leopoldo López, junto com sua mulher e sua filha, se encontram na residência do embaixador da Espanha em Caracas", afirmaram as fontes, acrescentando que a família está ali "por decisão própria" e "não solicitou asilo político".

López, que cumpria pena de quase 14 anos em prisão domiciliar, foi libertado na terça-feira por militares com um "indulto presidencial" de Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino por mais de 50 países, incluindo o Brasil.

Guaidó pediu às Forças Armadas que virassem as costas ao presidente Nicolás Maduro, mas não foi apoiado pelos militares, com a exceção de um pequeno grupo. Horas depois, López e sua família foram à residência do embaixador chileno em Caracas, embora mais tarde deixaram o local em uma "decisão pessoal" do líder opositor, explicou o ministro das Relações Exteriores do Chile, Roberto Ampuero.

No Twitter, o chanceler também ressaltou que López e Lilian têm "ascendência espanhola" e que a família estava se mudando para a embaixada da Espanha. / EFE