Lesão na coluna é o motivo da ausência de vice, diz autoridade chinesa

Em raros comentários oficiais sobre a saúde do vice-presidente Xi, o ex- líder de Hong Kong Tung Chee-hwa, agora vice-presidente de um órgão consultivo do Parlamento da China, disse que Xi havia machucado as costas. "Acho que por causa da natação", afirmou.

"Ele se machucou no esporte e agora está recuperado, e agora está de volta ao trabalho", Tung disse à CNN em uma entrevista transmitida na noite de terça-feira, nos Estados Unidos.

Tung tem ligações próximas com os principais líderes da China e foi um conselheiro essencial para Xi durante a sua visita aos Estados Unidos no início deste ano.

Fontes disseram à Reuters que Xi machucou as costas enquanto nadava no início deste mês e que ele estava obedecendo ordens dos médicos para repousar e fazer fisioterapia. A saúde de líderes de Estado é normalmente considerada um segredo de Estado no país.

"Na China, a saúde de líderes influentes não é uma questão pública. Acho que, com o tempo, à medida que a China se torna mais e mais aberta, e é também uma parte do mundo, todas essas coisas irão depois mudar", disse Tung.

Funcionários do governo chinês recusaram-se diversas vezes a dizer o que tinha acontecido com Xi, alimentando especulações que incluíam um suposto ataque cardíaco, um acidente vascular cerebral, uma cirurgia relacionada a um câncer e até mesmo uma tentativa de assassinato.

(Reportagem de James Pomfret)