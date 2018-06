Letônia: Sobe a 45 número de mortos em desabamento Pelo menos 45 pessoas morreram, entre elas três bombeiros, depois que uma grande parte do teto de um supermercado cedeu, em duas etapas, na cidade de Riga, capital da Letônia. Ainda não se sabe qual foi a causa do acidente, que aconteceu num horário de grande movimento na quinta-feira, mas policiais e integrantes de equipes de resgate suspeitam de falhas no projeto e na construção.