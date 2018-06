Letta acusa Berlusconi de priorizar interesses pessoais A frágil coalizão do governo italiano foi empurrada para uma crise neste sábado depois que cinco ministros do partido Povo da Liberdade (PDL), de Silvio Berlusconi, anunciaram sua renúncia. O movimento despertou a ira do primeiro-ministro Enrico Letta, que acusou o ex-premiê de priorizar seus interesses pessoais.